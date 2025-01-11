Російські війська просунулися на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW

Російські війська мають успіх на кількох напрямках

Російські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися на тлі продовження наступальних операцій на українському виступі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 січня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Махнівки (на схід від Суджі) і просунулися в Руському Поріччі та Косиці (на північний схід від Суджі). Російський мілблогер стверджував, що російські війська оточили деякі українські позиції поблизу Гуєвого та Курилівки (на південь від Суджі). Російський мілблогер продовжував стверджувати, що підрозділи російського 30-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус [АК], Ленінградський військовий округ [ЛВО]) і 34-ї мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія, південний військовий округ захопив Погребки (на північ від Суджі), але інші російські мілблогери спростували це твердження та заявили, що ситуація в Погребках незрозуміла. ISW також не знайшло підтвердження цього. Російські мілблогери спростовували заяви про те, що російські війська оточили Малу Локню (на північ від Суджі) і увійшли в Суджу. Російські війська продовжували наступати по всій частині виступу, в тому числі поблизу самої Суджі; на північний захід від Суджі в районі Нової Сорочини, Старої Сорочини, Миколаївки, Вікторівки, Нікольського; на північний схід від Суджі біля Черкаського Поріччя і Руського Поріччя; і на схід від Суджі біля Замостя і Махнівки 9 і 10 січня. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська зосереджують свої основні зусилля в районі на північний захід від Суджі з позицій на захід від Новоіванівки, через Леонідово та Олександрію, між Лебедівкою та Малою Локнею у напрямку до траси Суджа-Льгов. Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували під Бердінем (на північний схід від Суджі) і в Кругленому (на північний захід від Суджі).

Луганщина

Російські війська просунулися під час продовження наступальних операцій на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська трохи просунулися на північний захід від Орлянки (на схід від Куп’янська). Російські мілблогери та джерело, як повідомляється, пов’язане з українською військовою розвідкою, заявили, що російські війська просуваються на північний схід від Куп’янська у Дворічній та поблизу Західного. Як повідомляється, джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська користуються перевагою в живій силі на Куп’янському напрямку та ведуть штурм виключно піхотою. Джерело заявило, що російські війська переправляють піхоту через річку Оскіл для цих нападів на легких надувних плавзасобах, але річка Оскіл занадто глибока, щоб переправляти через неї бронетехніку без встановленої переправи. Російські війська також продовжували наступ на північ від Куп’янська біля Західного; на північний схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; і на схід від Куп'янська біля Кучерівки.

Донеччина

Російські війська просунулися в напрямку Часового Яру на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися на полях на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру. Російські війська наступали в межах Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Російський мілблогер стверджував, що українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) заважають російським військам вести постійну повітряну розвідку безпілотників над Часовим Яром, а постійні обстріли та ближній бій ускладнюють російським військам розрізнення ворожих цілей від власних, що спричиняє чимало інцидентів у цьому районі.

Російські війська просунулися в Торецькому напрямку на тлі триваючих наступальних операцій. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися вулицями Мурманською та Короленка на північному заході Торецька та вулицями Олександра Довженка та Ангарською на півночі Торецька. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Ню-Йорка до Сухої Балки (на південь від Торецька) і далі вздовж вулиці Берегової на південній Петрівці (на захід від Торецька). Російські війська наступали біля Торецька, на захід від Торецька в районі Щербинівки та на південь від Торецька в районі Сухої Балки.

Російські війська просунулися на південний захід від Покровська на тлі триваючих наступальних операцій. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в Солоному (на південний захід від Покровська). Українське угруповання військ на Хортиці повідомило, що російські війська провели посилений механізований штурм численністю взводу біля Єлизаветівки (на північний схід від Покровська), під час штурму українські війська знищили один танк і чотири бронемашини. Командир українського батальйону, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що російські війська останнім часом посилили обстріли та удари плануючими бомбами по українських позиціях поблизу Покровська. Офіцер української розвідки, який підтримує бригаду, яка діє поблизу Покровська, заявив, що російські сили частіше використовують бронетехніку для перевезення піхоти та підтримки піхотних атак у цьому районі. Російські міліблогери стверджували, що російські війська захопили більшу частину Баранівки (на північний схід від Покровська), просуваються до Тарасівки (на північ від Баранівки), захопили ділянку траси Т-0406 Покровськ–Межева, просунулися до околиць Котлиного (на південний захід від Покровська) і просуваються до Ясенового. Пов’язаний із Кремлем російський мілблогер припустив, що російські війська, ймовірно, спробують захопити позиції вздовж траси Т-04-06 Покровськ-Межева, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення України, перш ніж російські війська почнуть напряму атакувати Покровськ і Мирноград. Під самим Покровськом російські війська продовжували штурм; на північний схід від Покровська в районі Новоолександрівки, Баранівки, Миролюбівки, Єлизаветівки; на схід від Покровська поблизу Проміня і Мирнограда; на південний схід від Покровська біля Сухого Яру та Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Новий Труд, Зелене; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Вовкового, Котлиного, Удачного, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки та Ясенового.

Російські війська просунулися на північний захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій у курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в полях на північний схід від Слов’янки (на північний захід від Курахового). Російський мілблогер стверджував, що російські війська відбили українську контратаку поблизу Андріївки (на північний захід від Курахового) і що підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади (51-ї ОСА) атакують у напрямку Андріївки. Мілблогер стверджував, що частини російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-ї ОСА, СМД) наступають на околиці Янтарне (на південний захід від Курахового). Російські війська також продовжували штурми біля самого Курахового; на північний захід від Курахового біля Слов'янки, Петропавлівки, Срібного, Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного; і на південний захід від Курахового біля Янтарного, Зеленівки, Улаклів, Костятинополя, Розлива.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.