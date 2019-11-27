«Українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ
Володимира Дудку й Олексія Бессарабова засудили до 14 років в'язниці
У яких саме колоніях українці відбуватимуть «покарання» – поки невідомо
Засуджених у справі «українських диверсантів» Володимира Дудку й Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму до Росії для відбування покарання.
Про це 26 листопада повідомила «Кримська правозахисна група».
Поки українці перебувають у Краснодарському СІЗО №1, у яких саме колоніях вони відбуватимуть «покарання» – поки невідомо.
Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.
9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.