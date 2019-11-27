«Українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ



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Володимира Дудку й Олексія Бессарабова засудили до 14 років в'язниці

У яких саме колоніях українці відбуватимуть «покарання» – поки невідомо

Засуджених у справі «українських диверсантів» Володимира Дудку й Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму до Росії для відбування покарання.

Про це 26 листопада повідомила «Кримська правозахисна група».

Поки українці перебувають у Краснодарському СІЗО №1, у яких саме колоніях вони відбуватимуть «покарання» – поки невідомо.

Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.