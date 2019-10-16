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    Бранець Кремля Дудка після апеляції сподівається тільки на обмін

    • Розсилка
    Володимир Дудка - Бранець Кремля Дудка після апеляції сподівається тільки на обмін
    Володимир Дудка
    Фото: facebook.com/crimeahrg

    Суд залишив у силі вирок до 14 років колонії суворого режиму

    Син засудженого по справі «українських диверсантів« Володимира Дудки Ілля Каверников заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Він розповів, що до останнього сподівався на зміну вироку для свого батька.

    «З іншого боку, я був готовий до такого результату. Такий суворий вирок, який не пом'якшили навіть на півроку - це ціна, яку тато і Олексій (Бессарабов, - ред.) заплатили за небажання визнавати провину і співпрацювати зі слідством. Тепер залишилося сподіватися лише на обмін», - сказав син політв'язня.

    Ілля також висловив упевненість, що касаційний суд теж не пом'якшить вирок Дудці і Бессарабову, проте підтримав бажання батька оскаржити сьогоднішнє рішення.

    «При зустрічі з адвокатом я обговорю ці деталі. Але, думаю, касація також нічого не змінить», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії 15 жовтня затвердив вирок жителям Севастополя Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у «справі українських диверсантів».

    Крим суд вирок
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