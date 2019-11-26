Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова (фото, відео)



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Президент Європейського парламенту Давід Сассолі вручив Сенцову премію Фото: Facebook Mission of Ukraine to the EU

Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова в 2018 році

Колишньому бранцю Кремля, українському режисеру Олегу Сенцову у вівторок, 26 листопада, в Європарламенті вручили премію «За свободу думки» ім. Сахарова.

Сенцов став лауреатом премії в 2018 році. Її вручили, коли він голодував в російській в'язниці з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Тоді нагороду замість Сенцова отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

У вівторок, 26 листопада, Сенцову вручили премію ім.Сахарова особисто. Нагороду передав президент Європейського парламенту Давід Сассолі.

Раніше повідомлялося, що Сенцов виступив у Європарламенті і закликав не забувати про українців, які досі перебувають в російському полоні.

Сенцов відкрив засідання комітету із закордонних справ та розвитку, а також підкомітету з прав людини.

Він пояснив, що війна на Донбасі – «це конфлікт не між двома народами, а між двома принципами, світоглядами – тими, хто хоче жити у минулому та хоче бути рабом, жити у брехні, та між тими, хто хоче жити по правді, хто прагне до Європи у майбутнє».

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Як відомо, Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.