Ми не хочемо бути рабами Путіна: Сенцов виступив у Європарламенті (відео)



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«З моїм звільненням хепіенд не настав», - заявив український режисер Олег Сенцов

Сенцов закликав європарламентарів пам’ятати, що слід звільнити з російського полону решту українських політвязнів

Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов виступив у Європарламенті і закликав не забувати про українців, які досі перебувають в російському полоні.

Він пояснив, що війна на Донбасі – «це конфлікт не між двома народами, а між двома принципами, світоглядами – тими, хто хоче жити у минулому та хоче бути рабом, жити у брехні, та між тими, хто хоче жити по правді, хто прагне до Європи у майбутнє».

Сенцов закликав європарламентарів пам’ятати, що слід звільнити з російського полону решту українських політвязнів, і робити «те, що ви робили для мене».

«З моїм звільненням хепіенд не настав. У Росії продовжують утримувати близько сотні наших політв'язнів, більшість з яких кримські татари. Понад 200 військових, жінок і навіть неповнолітніх перебувають у в'язницях Донецька і Луганська. Що з ними відбувається там, ми не знаємо. В яких вони умовах, ми не знаємо. Про їх стан здоров'я ми не знаємо. Ми навіть точної кількості цих людей не знаємо, але вони зараз продовжують перебувати там вже не перший рік», - зазначив він.

«Ми не хочемо бути рабами Путіна. Ми хочемо жити у вільній країні, побудованій за європейськими принципами», - підкреслив Сенцов.

Свій виступ Сенцов завершив словами «Слава Україні!».

Раніше повідомлялося, що Сенцову 26 листопада вручать премію імені Сахарова в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Як відомо, Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

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