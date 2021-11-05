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    Із України намагалися вивезти вовків під виглядом лайок (відео)

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    Трьох живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом собак - Із України намагалися вивезти вовків під виглядом лайок (відео)
    Трьох живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом собак
    фото: ДПСУ

    «Собаки» видавали нехарактерні для них звуки – тварини вили, а не скиглили

    В аеропорту Бориспіль викрили контрабанду трьох живих вовків - диких тварин намагалися видати за собак породи лайка. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

    У відомстві зазначили, що згідно із наданими митниками документами з України до Непалу вивозили трьох собак породи сибірська лайка. Вказувалося, що тварини не становлять високої племінної цінності.

    Під час огляду живого вантажу співробітники митниці виявили розбіжності із заявленими у документах даними. Зокрема, так звані «собаки» видавали нехарактерні для них звуки – тварини вили, а не скиглили.

    Окрім того, митники звернули увагу на зовнішній вигляд тварин. Їхнє забарвлення та статура не відповідали заявленій породі собак. Для остаточної ідентифікації вовків залучили спеціалістів.

    Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Тварин вилучать та відправлять до Харківської області до «Фельдман зоопарк».

    До слова, на столичній Оболоні жінка тримала у квартирі борсука, вовка, двох лисиць, хижих птахів та понад 8 собак породи стафордширський тер’єр.

    Теги: Аеропорт Бориспіль зоопарк тварини
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    Із України намагалися вивезти вовків під виглядом лайок (відео)