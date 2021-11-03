Українська свинина може зникнути з прилавків. Експерти назвали причину

Тенденції у промисловому свинарстві свідчать про поступове «згортання» галузі

В Україні помітно збільшилася кількість свиней, що йдуть на забій. Проте за вирощування тварин фермери останнім часом беруться все менш охоче. Фахівці попереджають про занепад свинарства. Про це повідомляє асоціація ArgoTer.

За даними Державної служби статистики України, реалізація свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами за три квартали 2021 року зросла на 13,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте аналітики Асоціації «Свинарі України» не вважають такий приріст позитивним сигналом ситуації в галузі.

За аналізований період на забій спрямували 3,85 млн промислових свиней (+12,6%) середньою масою 110 кг (на 1 кг більше ніж у січні–вересні 2020. Сукупна жива маса тварин, реалізованих на бійні та м’ясокомбінати, склала 423,7 тис. тонн, що на 50 тис. тонн чи 13,3% більше, ніж за три чверті 2020-го.

При цьому приріст обсягів вирощування промислової свинини менший – 9,8% чи 39,4 тис. т. Отже, з 441,8 тис. тонн отриманого сільгосппідприємствами приросту живої маси свиней 96% спрямували на забій.

«У 11 з 24 регіонів України обсяги забою свинини перевищили її вирощування, що свідчить про поступове вирізання поголів’я – «згортання» діяльності промислових свиногосподарств», – зазначають аналітики.

Підтвердженням відповідної гіпотези є скорочення приросту промислового поголів’я до 3,8% проти понад 12% на початку року. А значить, незабаром підтримувати внутрішню пропозицію на рівні першої половини 2021-го року вже не вдасться, – констатують представники профільної асоціації.

Раніше повідомлялося, що ціни на свинину в Україні зростатимуть.

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«Свинарі України»