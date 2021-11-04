«Бориспіль» заплатить за прибирання терміналів 50 млн грн

Порівняно з 2020 роком послуги з прибирання подорожчали на чверть

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 жовтня за результатами тендерів уклало дві угоди щодо прибирання на 50,02 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Послуги надаватимуть до кінця 2022 року. Зокрема, ПП «Єврохім Одеса» прибиратиме внутрішні приміщення пасажирського терміналу D та паркінгу аеропорту та митиме їхні фасади за 27,32 млн грн.

Найбільше коштів припадає на прибирання площ загального використання терміналу D по 21,01 грн/кв. м. У вересні 2021 року і листопаді 2020 року ця послуга від цієї фірми обходилась аеропорту на чверть дешевше – в 16,63 грн/кв. м.

Крім того, ТОВ «І Н В А Й Т» прибиратиме внутрішні приміщення терміналів A, B, F та інших об’єктів аеропорту за 22,69 млн грн. Найбільше коштів відведено на прибирання виробничих приміщень по 23,52 грн/кв. м. У вересні 2021 року і листопаді 2020 року ця послуга від іншої фірми коштувала «Борисполю» на чверть дешевше – 18,60 грн/кв. м.

Переможці змагалися між собою, бо лише їх допустили до торгів. Вони не робили кроків на аукціонах. Формальна економія відносно очікуваної суми склала відповідно 8% і 15%.

П’ять фірм не пустили на торги, причому деякі – за потужнішу техніку, ніж вимагалося.

Так, замовник вимагав професійну компактну ручну підлогомийну машину із функцією глибокого очищення поверхні продуктивністю 150-300 кв. м/год. Однак ПП «Клінінг-Про» пропонувало максимальною продуктивністю 900 кв. м/год, а ТОВ «Шен-Сервіс» – продуктивністю 1,8 тис кв. м/год. Обох за це відхилили. Також банківська гарантія «Шен-Сервісі» містила посилання на стару редакцію тендерної документації до останніх змін.

ПП «Ідеал-Сервіс» і ТОВ «Файноклін» відхилили за неповну інформацію про техніку. Ще «Файноклін» не вказав, що замовник не застосовував до нього санкції та що робитимуть субпідрядники, а його банківська гарантія не містила даних щодо реквізитів ліцензії на надання фінпослуг. ТОВ «Кью.Еф.Ем. Клінінг» не принесло лист про субпідрядника.

«Клінінг-Про» та «Кью.Еф.Ем. Клінінг» оскаржували відхилення в АМКУ, але марно.

Джерело: Наші гроші