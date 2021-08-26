Киянка тримала у маленькій квартирі лисиць, вовків і собак бійцівської породи

У жінки забрали двох вовків і відправили до Бельгії на реабілітацію

Тварини сиділи у квартирі в маленьких собачих клітках

На столичній Оболоні жінка тримала у квартирі борсука, вовка, двох лисиць, хижих птахів та понад 8 собак породи стафордширський тер’єр. Про це розповіла в ефірі Громадського радіо засновниця притулку для диких тварин Наталія Попова.

За її словами, 25 серпня вранці двох вовків відправили до Бельгії на реабілітацію. В одного було шість відкритих переломів на одній нозі, йому зробили важку операцію, вовк залишився на 4 лапах, але відпускати у дику природу їх не можна.

«Вовки до нас потрапили від однієї жінки, яка у двокімнатній квартирі на Оболоні завела борсука, вовка, двох лисиць, якихось хижих птахів та більше 8 собак породи стафордширський тер’єр. Вони сиділи у маленьких собачих клітках. Якось вирвався борсук і покусав вовка, звідки й такі важкі травми. Далі до мене звернулись зоозахисники і привезли до притулку», – розповіла Попова.

Після цього випадку мешканка Оболоні завела другого вовка, але через тиск зоозахисників вона сама подзвонила засновниці притулку і віддала вовка.

Нагадаємо, двометровий удав, який загубився під час прогулянки в зеленій зоні перед економічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка 19 серпня, знайшовся 24 серпня.

В Україні з'явився закон, який захистить тварин від насильства.

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Документ, серед іншого, передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу щодо захисту тварин від жорстокого поводження, пов’язаних із Європейською конвенцією про захист домашніх тварин (її Україна ратифікувала у 2013 році).