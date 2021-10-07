Київський актор зіграв російського офіцера у серіалі для «НТВ» та викликав обурення у соцмережах

Віталій Салій зіграв роль офіцера російського військово-морського флоту

Актор київського Театру на лівому березі Віталій Салій зіграв роль у російському телевізійному серіалі «Бухта Глибока», що зняв телеканал НТВ. Інформацію про прем’єру серіалу та акторський склад опубліковано на сайті телеканалу.

У детективному багатосерійному фільмі український актор зіграв роль офіцера військово-морських сил Росії, що допомагає своїм колегам із розслідуванням загадкової смерті їхнього друга.

Українські користувачі соціальних мереж вже відреагували на новину про чергового українського актора, що зазіхнув на російські гроші. До того ж, Салій не просто погодився на зйомки у російському серіалі, а ще й зіграв роль офіцера армії країни, що восьмий рік здійснює військову агресію у відношенні України.

Засудила вчинок Віталія Салія українська письменниця, педагогиня, громадська діячка Лариса Ніцой.

«Ну що, Віталька Салій, український акторе, погончики мокшанські не тиснуть? Хоч нормально платять? Не продешевив?», – звернулася вона до актора на власній Facebook-сторінці.

«Прикольно)) Поки наші хлопці в грьобаних окопах сидять, поки вороги заграбастали у нас українські кораблі, український актор Салій грає в московському серіалі їхнього військового доблесного морячка... А в нас Віталій Салій і досі грає в театрі на лівому брезі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там? Чи все вже, умєрла так умєрла?», – додала Лариса Ніцой.

У коментарях до її допису люди також почали висловлювати обурення, вказуючи на неприпустимість такої поведінки українського актора.

«Яке ж безпринципне створіння!», – зазначила одна з підписниць Лариси Ніцой.

«Не мають люди деякі ні совісті, ні честі, ні гідності. Шмата, а не мужик», – підтримала її інша користувачка соціальної мережі.

Раніше Лариса Ніцой пояснила отруйний вплив російськомовних серіалів.

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