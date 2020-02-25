У 2020 році в Україні є загроза російського реваншу - експерт



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У цьому році Росія більше уваги приділятиме політичній, економічній, інформаційній експансії в Україні

У 2020 році Росія більше уваги приділятиме політичній, економічній, інформаційній експансії в Україні, застосовуватиме методи м’якої сили. Такі думки висловив директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», народний депутат ВРУ 7-го скликання Юрій Сиротюк під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

На його думку, гаряча фаза конфлікту з Росією на сході продовжуватиметься принаймні ще кілька наступних років, можливий також режим замороження на десятиліття (якщо в РФ вистачатиме ресурсів). Результат протистояння залежить від боєздатності української армії та послідовності політичного керівництва.

У 2020 році Росія більше уваги приділятиме політичній, економічній, інформаційній експансії в Україні, застосовуватиме методи м’якої сили.

«У 2020 році основними подіями в Україні будуть місцеві вибори та перезавантаження влади на рівні Кабміну. Посилення соціально — економічної кризи та протестних настроїв у суспільстві. Ослаблення і розбалансування центральної влади супроводжуватиметься посиленням активності проросійських сил та регіональних еліт. Як наслідок — регіоналізації України та посилення різноідеологічних флангів», - каже Сиротюк.

Результати місцевих виборів 2020 року, як і подальша ситуація навколо окупованих ОРДІЛО та Криму, сильно залежатимуть від зовнішніх тенденцій. «Передусім позиції Заходу (як франко-німецького альянсу, так і небажання Вашингтону втручатись у Мінський процес у рік виборів) та від внутрішньополітичної ситуації в самій Росії, що впливатиме на її зовнішнє позиціонування. Багато важитиме і релігійна політика. Очікуємо визнання ПЦУ ще кількома православними церквами, тоді як РПЦ вимушено намагатиметься перейти від заперечення до пошуку зручного компромісу (оскільки за міжнародної ізоляції дипломатична функція Російської Православної Церкви досить важлива для Кремля). З іншого боку, багато залежатиме від готовності влади захищати національні інтереси в релігійному сегменті. Та в масштабі Центрально-Східної Європи головним епіцентром релігійного конфлікту ставатиме Чорногорія», - продовжує Сиротюк.

Експерт переконаний, що окрім закономірного падіння рейтингу «Cлуги народу» та нездатності інших олігархічних проєктів на рівних конкурувати (згадати хоча б мляву політику партії «Голос», рейтинг якої вже почав падати), результати виборів залежатимуть від течії російсько-української війни і так званого «Мінського врегулювання».

«Обміни полоненими і сумнівні взаємні жести з відповідною риторикою триватимуть, однак проведення виборів на окупованих територіях (і передача їх під формальний контроль Києва) не надто ймовірна. Однак за такого сценарію країну очікує радикалізація, що проявиться на місцевих виборах (особливо при одночасному проведенні виборів в ОРДІЛО). З іншого боку, завершення конституційних змін у сфері місцевого самоврядування досить імовірне. Після негативного рішення Конституційного суду, звісно, очікуємо певних компромісних змін, однак питання завершення реформи децентралізації стоїть нагально, оскільки розбалансованість адміністративно-територіального устрою (коли на частині території діють райони та сільські ради, а на інших — непередбачені Конституцією ОТГ) спонукає до вирішення питання», - підсумував Сиротюк.

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