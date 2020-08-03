Пальчевський не прийшов на «розмову» з чоловіком Ніцой, хоча сам її ініціював



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«Це ж не в студії язиком плескати прошопопало під охороною бодігардів», - обурений чоловів мовної активістки

Кандидат у мери Києва та бізнесмен Андрій Пальчевський не прийшов на «чоловічу розмову» з Андрієм Ніцоєм – директором Центру стратегічних розробок, чоловіком письменниці Лариси Ніцой. Про це повідомив Андрій Ніцой у відео на своїй сторінці у Facebook.



Андрій Пальчевський не з’явився на «чоловічу розмову» у сквер Василя Сліпака на Андріївському узвозі. Опонент Пальчевського, директор Центру стратегічних розробок, чоловік дитячої письменниці Лариси Ніцой – Андрій Ніцой прочекав його понад годину.



«Арт-сквер Сліпака, 1 cерпня, 13.00, більше години я – Андрій Ніцой чекаю журналіста, телеведучого, кандидата у міські голови міста Києва Пальчевського на «мужской разговор». На цей «мужской разговор» він сам мене викликав в ефірі телеканалу «Україна». Я йому відповів, що чекатиму його в цей день і в цей час... Але, очевидно, у людини є невідкладні справи і поняття про чоловічу гідність у нього трошки інше, ніж те, на якому виховували мене і інших українців», – зазначив у відео на своїй сторінці у Facebook Андрій Ніцой.



У своєму дописі до відео він наголосив, що без відповіді запитання щодо Лариси Ніцой не залишиться.



«Пальчевський не прийшов. Це ж не в студії язиком плескати прошопопало під охороною бодігардів. Але без відповіді питання щодо Лариси Ніцой я не залишу. Що я з нею зробив, – запитав мене цей медведчуківський телеведучий. Я створив умови, щоб вона зробила себе сама», – зазначив Ніцой.



Конфлікт між ним та Пальчевським розпочався після того, як Ніцой під час опитування на вулиці задав Пальчевському запитання: чим він заслужив бути кандидатом на посаду міського голови столиці України? Пальчевський в ефірі телеканалу «Україна 24» емоційно відповів Ніцою.



«Люди, які ставлять такі запитання у мене, все ж таки ця людина була доросла і якби ми зустрічалися один на один, я б звернувся та сказав: ти розумієш, що ти говориш? По-чоловічому?», – сказав Пальчевський.



Пізніше в ефірі Пальчевський задав Ніцою запитання про його дружину, письменницю Ларису Ніцой.



«Можна я задам йому запитання? Андрій, а що ви зробили з Ларисою?», – запитав Пальчевський.



На це Ніцой відреагував на своїй сторінці у Facebook.



«Сьогодні Пальчевський на всю країну з телевізора з масною ухмилочкою викликає мене на «мужской разгавор». Виклик приймаю. Я можу дати Пальчевському відповідь на його питання 1-го серпня 2020 року. Чекатиму його о 12.00 у сквері імені Василя Сліпака на Андріївському узвозі. На останок – щодо питання Пальчевського про мою дружину. Вважаю його некоректним, але без відповіді не залишу. Якщо треба, я можу дати», – написав Андрій Ніцой у пості на своїй сторінці в Facebook.



Як повідомлялось раніше, за данними останніх соцопитувань Центру Разумкова, рейтинг Андрія Пальчевського складає близько 9%, проти 42% у діючого міського голови Віталія Кличка.