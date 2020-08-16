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    Культура

    Ніцой пояснила отруйний вплив російськомовних серіалів

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    Письменниця Лариса Ніцой - Ніцой пояснила отруйний вплив російськомовних серіалів
    Письменниця Лариса Ніцой

    Письменниця вважає, що російськомовні серіали лише розбещують молодь

    Відома письменниця Лариса Ніцой, яка виступає проти використання мови країни-агресора в Україні, обурилася показом російськомовних серіалів на нашому телебаченні, адже бачить в них загрозу для дітей. Про це вона заявила в ефірі «4 каналу», запис програми розміщено на Youtube-каналі Drozdov.

    Ніцой назвала російськомовні серіали такими, що «розбещують», оскільки російська мова в них асоціюється у молодого покоління з розкішшю і можливостями домогтися чогось у житті. Зокрема, героїні таких серіалів носять дорогі прикраси і красиві сукні і при цьому говорять російською, вказала письменниця. На її думку, побачивши це, діти починають думати, що для того, щоб потрапити у вищий світ, слід говорити російською мовою.

    Людмила Ніцой додала, що українським акторам треба було б «встати всім разом у позу» і заявити продюсерам про відмову далі популяризувати російську мову в країні.

    Між іншим. раніше кандидат у мери Києва та бізнесмен Андрій Пальчевський не прийшов на «чоловічу розмову» з Андрієм Ніцоєм – директором Центру стратегічних розробок, чоловіком письменниці Лариси Ніцой.

    Слід нагадати, що у лютому у соцмедіа та ЗМІ точилася дискусія довкола нібито вирваного з контексту коментарю головної продюсерки серіалів та фільмів каналу «1+1» Олени Єремєєвої щодо питання україномовного контентуЯк повідомлялось, у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав»

    Тоді ж відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

     Читайте також: 
    Росія телебачення кіно пропаганда діти мова українська мова Україна Лариса Ніцой молодь
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