Український посол закликав поляків не мірятися кістками та літрами пролитої крові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в Польщі Андрій Дещиця

«Нашою спільною відповідальністю є гідно вшановувати усіх невинно вбитих та зробити правильні висновки з історії, щоб подібне зло більше ніколи не повторилося»

Список взаємних кривд між поляками і українцями в нашій історії є досить довгим, але ми не повинні мірятися кістками чи літрами пролитої крові. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Дипломат вважає, що на заяви поляків на кшталт «Польща чекає дегероїзації УПА» Україна має відповідати виважено, розумно, з урахуванням своєї історії і національних інтересів.

«Ми розуміємо і поділяємо біль тих поляків, які втратили своїх рідних внаслідок трагічних подій на Волині. Але вкрай важливо не допустити, щоб пам'ять про минулі трагедії визначала сьогодення чи майбутнє. Список взаємних кривд між поляками і українцями в нашій історії є досить довгим, і вочевидь, ми не повинні мірятися кістками чи літрами пролитої крові. Нашою спільною відповідальністю є гідно вшановувати усіх невинно вбитих та зробити правильні висновки з історії, щоб подібне зло більше ніколи не повторилося», - говорить Дещиця.

Водночас, за його словами, у Польщі починають усвідомлювати, що розмовляти з українцями з позиції сили чи тиску – безрезультатно. Єдиний шлях – фаховий діалог на рівні істориків, подалі від політики.

«В українців є своя історична пам'ять про УПА, про її бійців, про її боротьбу. Важко погодитися зі спробами приписати УПА, яка, нагадаю, боролася за незалежність України аж до кінця 50-х років ХХ сторіччя, колективну відповідальність за трагічні події на Волині. Покладати всю провину виключно на УПА – це спрощений шлях, намагання відвернути увагу від головних відповідальних за трагедію – нацистський і радянський окупаційні режими. Від них постраждали і поляки, і українці. Більше того, оцінку діям тих чи інших борців УПА має дати сам український народ, за результатами внутрішньої дискусії, на підставі вивчення і аналізу достовірних архівних матеріалів. Будь-який тиск ззовні не сприятиме об’єктивній дискусії, а викликатиме опір українського суспільства», - пояснює дипломат.

Посол додає, що позиція Польщі щодо підтримки України є незмінною у стратегічних напрямках: вступ в ЄС, до НАТО і припинення російської окупації.

«А в історичних питаннях нам усім треба відчувати межу, аби не зайти за неї, аби не впасти у вир негативних емоцій і не зруйнувати все, що вже досягнуто і за що боролося не одне покоління українців і поляків», - резюмує Дещиця

Читайте також матеріал «Главкома»: Посол України у Польщі Андрій Дещиця: Ми не повинні мірятися кістками чи літрами пролитої крові

.