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    Українські арбітри отримали призначення на матчі відбору Євро-2019 (U-21)

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    Ярослав Козик. Фото ФФУ - Українські арбітри отримали призначення на матчі відбору Євро-2019 (U-21)
    Ярослав Козик. Фото ФФУ

    Відразу дві бригади арбітрів з України судитимуть матчі в один день

    11 вересня одразу дві бригади арбітрів з України працюватимуть на поєдинках відбірного турніру Євро-2019 (U-21).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Бригада на чолі з Ярославом Козиком судитиме матч Швейцарія – Ліхтенштейн, який розпочнеться у Білі о 19:30 за місцевим часом.

    На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Валентин Куцев. Четвертий суддя – Олександр Дердо.

    Бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на грі Уельс – Португалія, що розпочнеться у Бангорі о 20:00 за місцевим часом.

    На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Сергій Приступа. Четвертий суддя – Денис Шурман.

    Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) змусила понервувати, але здобула перемогу над Латвією.

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