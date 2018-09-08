Українські арбітри отримали призначення на матчі відбору Євро-2019 (U-21)



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Ярослав Козик. Фото ФФУ

Відразу дві бригади арбітрів з України судитимуть матчі в один день

11 вересня одразу дві бригади арбітрів з України працюватимуть на поєдинках відбірного турніру Євро-2019 (U-21).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Бригада на чолі з Ярославом Козиком судитиме матч Швейцарія – Ліхтенштейн, який розпочнеться у Білі о 19:30 за місцевим часом.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Валентин Куцев. Четвертий суддя – Олександр Дердо.

Бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на грі Уельс – Португалія, що розпочнеться у Бангорі о 20:00 за місцевим часом.

На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Сергій Приступа. Четвертий суддя – Денис Шурман.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) змусила понервувати, але здобула перемогу над Латвією.