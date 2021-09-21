Українську співачку шокував переліт з Києва до Херсона: ледь не задихнулися

Гайтана шокувала жахливими умовами в українському літаку зі щілинами

Гайтана поскаржилася, що на борту літака стояв надзвичайний сморід через вихлопні гази

Відома українська співачка Гайтана поскаржилася на літак української компанії Windrose, яким вона летіла у Херсон. Про це Гайтана розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Співачка поскаржилася, що в салоні літака було нічим дихати – на борту стояв надзвичайний сморід через вихлопні гази.

«Дихати було неможливо, маски не допомагали. Мені довелося дихати в рукав джемпера, щоб хоч якось не знепритомніти. Інтоксикація. Страшно уявити, якби в салоні перебували діти», – написала зірка.

Ще однією проблемою стали щілини в літаку, які попередні пасажири намагалися затикати серветками.

Виконавиця також поділилася, що після посадки у неї були нудота, безсоння, головний біль та страшна інтоксикація.

«Друзі! Будьте обережні! Бережіть себе. Наслідки після такого польоту: нудота, безсоння, головний біль, страшна інтоксикація», – написала вона.

Тепер співачка намагається отримати пояснення ситуації від керівництва авіакомпанії.

іРаніше повідомлялося, що з 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».