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    Українську співачку шокував переліт з Києва до Херсона: ледь не задихнулися

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    Гайтана шокувала жахливими умовами в українському літаку зі щілинами - Українську співачку шокував переліт з Києва до Херсона: ледь не задихнулися
    Гайтана шокувала жахливими умовами в українському літаку зі щілинами
    Фото з відкритих джерел

    Гайтана поскаржилася, що на борту літака стояв надзвичайний сморід через вихлопні гази

    Відома українська співачка Гайтана поскаржилася на літак української компанії Windrose, яким вона летіла у Херсон. Про це Гайтана розповіла на своїй сторінці в Instagram.

    Співачка поскаржилася, що в салоні літака було нічим дихати – на борту стояв надзвичайний сморід через вихлопні гази.

    «Дихати було неможливо, маски не допомагали. Мені довелося дихати в рукав джемпера, щоб хоч якось не знепритомніти. Інтоксикація. Страшно уявити, якби в салоні перебували діти», – написала зірка.

    Ще однією проблемою стали щілини в літаку, які попередні пасажири намагалися затикати серветками.

    Виконавиця також поділилася, що після посадки у неї були нудота, безсоння, головний біль та страшна інтоксикація.

    «Друзі! Будьте обережні! Бережіть себе. Наслідки після такого польоту: нудота, безсоння, головний біль, страшна інтоксикація», – написала вона.

    Тепер співачка намагається отримати пояснення ситуації від керівництва авіакомпанії.

    іРаніше повідомлялося, що з 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Теги: літак Гайтана Херсон співачка Instagram
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    Українську співачку шокував переліт з Києва до Херсона: ледь не задихнулися