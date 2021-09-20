Артистка Марія Бурмака у Вінниці презентує музичний проєкт

Музично-поетична зустріч з вінничанами відбудеться 21 вересня

Незабаром народна артистка України Марія Бурмака презентує унікальний проєкт у Вінниці. Співачка записала 15 композицій на вірші класиків української поезії – від Шевченка до Стуса. Зокрема, у Вінниці презентація відбудеться 21 вересня о 17:00 в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на зустрічі зі студентами, повідомляє 33kanal.

«Прем’єра «Улюблених класиків» і виступ у Донецькому університеті, який закінчив Василь Стус і який з початком війни зараз перебуває у Вінниці, дуже важливий для мене. Вінниччина Василя Стуса народила, вона його і прихистила. А я співатиму пісні на його вірші, які стали частиною нашого проєкту. Дуже чекаю на зустріч у Вінниці, особливо зі студентами і викладачами. Хочеться, щоб слова наших класиків були важливі і для сучасників! А ще – просто дуже люблю ваше прекрасне місто над Бугом», – розповіла Марія Бурмака.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, на Вінниччині на території залізничного вокзалу в Козятині 20 вересня проходять зйомки телевізійного серіалу «Кріпосна».