Зірковий батько зізнався, що ледь приборкав хвилювання

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, що його старша донька, 26-річна Назли, вийшла заміж. Церемонія одруження пройшлаРежисер Ахтем Сеітаблаєв: Так, фільм «Кіборги» - це пропаганда. Пропаганда здорового глузду і смаку у Туреччині, у курортному містечку Кемер. Радісну новину Сеітаблаєв розповів на своїй сторінці в Instagram.

Він зізнався, що дуже хвилювався. Також артист опублікував чуттєве фото з нареченою. Зірковий батько був одягнений у костюм та білу сорочку з метеликом.

«Весілля доньки… Не очікував, що буду так хвилюватися», – поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Наречена позувала перед камерою у розкішній білосніжній сукні та напівпрозорих рукавичках. Донька режисера теж показала кілька фото з церемонії і похизувалась обручками.

Ахтем Сеітаблаєв – український режисер кримськотатарського походження. Його найвідоміші роботи – фільми «Хайтарма», «Чужа молитва» і «Кіборги».

Назли Сеітаблаєва також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі «Мамай». Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.

Раніше на 84 році життя відійшла в інший світ Субіє Налбантова, кримськотатарська актриса, телеведуча, матір актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, яка жила в окупованому Криму.