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    Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото

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    Зірковий режисер та його донька-акторка - Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото
    Зірковий режисер та його донька-акторка
    Фото: Instagram.com/seitablaiev/

    Зірковий батько зізнався, що ледь приборкав хвилювання

    Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, що його старша донька, 26-річна Назли, вийшла заміж. Церемонія одруження пройшлаРежисер Ахтем Сеітаблаєв: Так, фільм «Кіборги» - це пропаганда. Пропаганда здорового глузду і смаку у Туреччині, у курортному містечку Кемер. Радісну новину Сеітаблаєв розповів на своїй сторінці в Instagram.

    Він зізнався, що дуже хвилювався. Також артист опублікував чуттєве фото з нареченою. Зірковий батько був одягнений у костюм та білу сорочку з метеликом.

    «Весілля доньки… Не очікував, що буду так хвилюватися», – поділився Ахтем Сеітаблаєв.

    Наречена позувала перед камерою у розкішній білосніжній сукні та напівпрозорих рукавичках. Донька режисера теж показала кілька фото з церемонії і похизувалась обручками.

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    Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото
    Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото
    Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото
    Фото: Instagram.com/stbl.n

    Ахтем Сеітаблаєв – український режисер кримськотатарського походження. Його найвідоміші роботи – фільми «Хайтарма», «Чужа молитва» і «Кіборги».

    Назли Сеітаблаєва також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі «Мамай». Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.

    Раніше на 84 році життя відійшла в інший світ Субіє Налбантова, кримськотатарська актриса, телеведуча, матір актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, яка жила в окупованому Криму.

    Читайте також: Режисер Ахтем Сеітаблаєв: Так, фільм «Кіборги» - це пропаганда. Пропаганда здорового глузду і смаку
    Теги: пропаганда весілля актриса артист актор фільм Instagram
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    Сеітаблаєв віддав заміж старшу доньку. Зворушливі фото