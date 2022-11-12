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Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року
Частина українців вважає, що святкова ялинка в Києві та інших містах не на часі
фото з відкритих джерел

На сайті президента з’явилися близько десятка звернень із однаковим змістом

На сайті президента України за три дні, 8, 9 та 10 листопада, з’явилися близько десятка петицій із однаковим змістом. Автори просять главу держави заборонити встановлення новорічної ялинки в Києві. Кошти, що мали б витратити на святкове дерево та ілюмінацію натомість пропонують перерахувати на потреби Збройних сил України, малозабезпеченим сім’ям, людям, які постраждали від російської агресії, на відбудову електростанцій тощо.

«Для ялинки немає місця в такий час. В країні масові відключення світла, наші солдати гинуть на фронті. Великі скупчення людей на центральній площі можуть призвести до невиправних наслідків. Краще ці всі кошти направити на потреби ЗСУ. Без ялинки ми переживемо один рік», – ідеться в тексті однієї з петицій.

Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року фото 1

Так, Віталій Коваленко зареєстрував 8 листопада одразу дві петиції із однаковим змістом, давши їм різні назви: «Перерахувати кошти виділені на новорічну ялинку на користь ЗСУ» та «Кошти виділені на встановлення новорічної ялинки перевести на ЗСУ».

Є також петиції, ініціатори яких пропонують не встановлювати святкові новорічні ялинки в містах України

Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року фото 2

Як відомо, електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка закликає заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, в якого знайшли російський паспорт.

 

 

Теги: Київ паспорт президент ялинка петиція

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