Петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів

Захід тягне з рішенням, буцімто через те, що ЄС не є стороною війни з Росією

Люди просять НАТО захистити цивільних українців

Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за два дні набрала необхідний мільйон підписів. Про це інформує openPetition.

Люди у всьому світі звернулися з проханням про закриття неба до НАТО.

«Ми, люди в усьому світі, просимо країни-члени НАТО та дружні для України країни закрити повітряний простір над Україною та розмістити в Україні миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ», – йшлося у петиції.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що президент і наша дипломатія дуже потужно працюють над тим, щоб небо таки закрили.

«Якщо ми цього не зробимо – наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один», – сказав Данілов.

Україна домагається закриття неба над Україною, що означатиме, що всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої збиватимуться. Тобто НАТО контролюватиме повітряний простір. Захід тягне із цим рішенням, тому що не хоче прямо вв'язуватися у війну з Росією.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії.

Напередодні Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.