Легалізація одностатевих шлюбів: петиція на сайті президента набрала необхідні голоси

Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію

В Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. Про це свідчать дані сайту електронних петицій.

Петицію розмістили на порталі 3 червня, вона зібрала необхідні голоси за 56 днів до кінцевого терміну.

«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», – пише авторка петиції Анастасія Совенко.

Відповідно до закону «Про звернення громадян» адресована президенту України петиція після того, як набирає 25 тисяч голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

Таким чином, Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Президент може або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.

Раніше волонтерка пояснила, чому легалізація одностатевих шлюбів важлива в умовах війни. Насамперед державі потрібно офіційне підтвердження, що партнер має право вимагати доступу до реанімації або вирішувати питання з похованням.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.



