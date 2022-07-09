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    Суспільство

    Легалізація одностатевих шлюбів: петиція на сайті президента набрала необхідні голоси

    Петиція зібрала необхідні голоси за 56 днів до кінцевого терміну - Легалізація одностатевих шлюбів: петиція на сайті президента набрала необхідні голоси
    Петиція зібрала необхідні голоси за 56 днів до кінцевого терміну
    фото: suspilne.media

    Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію

    В Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. Про це свідчать дані сайту електронних петицій.

    Петицію розмістили на порталі 3 червня, вона зібрала необхідні голоси за 56 днів до кінцевого терміну.

    «У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», – пише авторка петиції Анастасія Совенко.

    Відповідно до закону «Про звернення громадян» адресована президенту України петиція після того, як набирає 25 тисяч голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

    Таким чином, Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Президент може або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.

    Раніше волонтерка пояснила, чому легалізація одностатевих шлюбів важлива в умовах війни. Насамперед державі потрібно офіційне підтвердження, що партнер має право вимагати доступу до реанімації або вирішувати питання з похованням.

    Опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.

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    Теги: росія окупанти війна ЛГБТ Володимир Зеленський Україна президент трансгендер петиція окупація час #stoprussia
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    Легалізація одностатевих шлюбів: петиція на сайті президента набрала необхідні голоси