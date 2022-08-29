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Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення
Нові правила роботи міського транспорту в столиці почали діяти з 1 серпня
фото з відкритих джерел

Петицію з закликом відмовитися від зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги підписали понад 6 тис. киян

Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування запинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відповідь Кличка на петицію опублікував також її автор Олександр Гречко. У документі зазначається, що рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Принагідно слід відзначити, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами», – йдеться у відповіді мера на петицію.

Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення фото 1
Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення фото 2

Автор петиції зазначив, що через обов'язкову зупинку під час тривоги комунальний транспорт зазнає великих збитків.

«Слухняно чекають відбою тривоги одиниці платних пасажирів або просто пільговики. Всі, хто цінує свій час, після зупинки комунального транспорту моментально пересідають в маршрутку чи таксі. Тобто люди їдуть далі на таксі чи маршрутці і переплачують. Переплачують багато», – написав Гречко.

Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення фото 3

Нагадаємо, 1 серпня КМДА оголосила, що тепер у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу.

Нещодавно петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6 тис. голосів. 

Теги: громадський транспорт Віталій Кличко Київ

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