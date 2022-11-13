Українці вже можуть купити квитки на потяг до Криму

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги»

«Укрзалізниця» розпочинає благодійний проєкт

Разом із платформою United24 «Укрзалізниця» розпочинає благодійний проєкт «Квитки до перемоги». Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Вже сьогодні можна оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст:

Херсона,

Маріуполя,

Донецька,

Луганська,

Сімферополя.

Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

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УЗ зазначає, що квитками Київ – Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом.

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту – автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» заявила, що найближчим часом до деокупованого Херсона курсуватимуть потяги.

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