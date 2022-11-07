«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги у випадку блекауту

В «Укрзалізниці» допускають перехід на дизельні локомотиви

У випадку порушення значної частини енергетичної системи «Укрзалізниця» запустить дизельні локомотиви. Про це повідомив голова правління відомства Олександр Камишін.

«Укрзалізниця» може перейти до використання дизельних локомотивів за нових масованих російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня «Укрзалізниця» презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси «Інтерсіті+», а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Київ також не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.