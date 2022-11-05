«Укрзалізниця» запустила декілька нових рейсів: куди курсуватимуть потяги

Потяги розпочинають рух за новими маршрутами вже сьогодні

В Україні з 5 листопада почали курсувати потяги за чотирма новими напрямками. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Новий графік руху в силі! Нові рейси Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів, розклади оприлюднять найближчими днями.

Нагадаємо, 3 листопада, вирушив перший рейс рейкового автобуса з Харкова у Куп'янськ Харківської області. Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська – безкоштовними маршрутними автобусами.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення.