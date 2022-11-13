«Укрзалізниця» анонсувала запуск потягів у Херсон
УЗ обіцяє оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів
Компанія «Укрзалізниця» заявила, що найближчим часом до деокупованого Херсона курсуватимуть потяги. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.
«Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону», – йдеться у публікації.
Зазначається, що наразі необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.
«Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону», – зазначає Камишін.
Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.
Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.
Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
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