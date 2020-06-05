Погода на вихідні: в Україну йде справжня спека



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Температура повітря в деяких регіонах підвищиться до +31

В Україні у вихідні очікують дощі з грозами у західних областях. У деяких регіонах температура підвищиться до +31. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 6 червня, прогнозують дощі в західних і північних областях.

На півночі вдень температура повітря підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15 градусів. На заході вдень очікується 22-24 градуси тепла, а вночі - +13...+15 градусів. На території центральних, південних і східних областей вдень очікується +26...+28, а вночі - +13...+15.

У Києві вдень температура повітря підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15.

У неділю, 7 червня, опади прогнозують лише у західних областях.

На півночі температура повітря вдень підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15. На заході вдень очікується +22...+24, а вночі - до +13...+15. На території східних областей вдень +28...+30, а вночі - +12...+14. У центральних і південних областях вдень синоптики прогнозують +26...+28, а вночі - до +13...+15.

У Києві вдень синоптики прогнозують +25...+27, а вночі - до +13...+15.

У понеділок, 8 червня, дощі з грозами очікують у західних областях.

На території північних і центральних областей вдень очікують +27..+29, а вночі - +17...+19. На сході та півдні синоптики прогнозують вдень +29...+31, а вночі - +18...+20. На території західних областей вдень очікується +23...+25, а вночі - до +13...+15.

У Києві вдень температура підвищиться до +27...+29, а вночі - - +17...+19.