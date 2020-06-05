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    Погода на вихідні: в Україну йде справжня спека

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    Українці відпочиватимуть три дні поспіль&nbsp; - Погода на вихідні: в Україну йде справжня спека
    Українці відпочиватимуть три дні поспіль 

    Температура повітря в деяких регіонах підвищиться до +31

    В Україні у вихідні очікують дощі з грозами у західних областях. У деяких регіонах температура підвищиться до +31. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У суботу, 6 червня, прогнозують дощі в західних і північних областях.

    На півночі вдень температура повітря підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15 градусів. На заході вдень очікується 22-24 градуси тепла, а вночі - +13...+15 градусів. На території центральних, південних і східних областей вдень очікується +26...+28, а вночі - +13...+15.

    У Києві вдень температура повітря підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15.

    У неділю, 7 червня, опади прогнозують лише у західних областях.

    На півночі температура повітря вдень підвищиться до +25...+27, а вночі - до +13...+15. На заході вдень очікується +22...+24, а вночі - до +13...+15. На території східних областей вдень +28...+30, а вночі - +12...+14. У центральних і південних областях вдень синоптики прогнозують +26...+28, а вночі - до +13...+15.

    У Києві вдень синоптики прогнозують +25...+27, а вночі - до +13...+15. 

    У понеділок, 8 червня, дощі з грозами очікують у західних областях.

    На території північних і центральних областей вдень очікують +27..+29, а вночі - +17...+19. На сході та півдні синоптики прогнозують вдень +29...+31, а вночі - +18...+20. На території західних областей вдень очікується +23...+25, а вночі - до +13...+15.

    У Києві вдень температура підвищиться до +27...+29, а вночі - - +17...+19.

     Читайте також: Дощі припиняться, почнуться грози. Синоптик про літо, яке забарилось
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