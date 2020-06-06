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    В Україну повертається спекотна погода, проте місцями сьогодні дощитиме

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    Повітря в Україні у суботу прогріється до +29 - В Україну повертається спекотна погода, проте місцями сьогодні дощитиме
    Повітря в Україні у суботу прогріється до +29

    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ

    В Україні у суботу, 6 червня, дощі можливі лише у західних і північних областях, температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних областях невеликі, вночі в Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, подекуди грози, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. На решті території країни без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

    До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.

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