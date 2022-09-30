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Українцям загрожують підтоплення та селі: яким областям готуватися

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Українцям загрожують підтоплення та селі: яким областям готуватися
У кількох областях існує загроза підтоплень, у гірських районах ймовірні селі 
фото з відкритих джерел

Подекуди оголошено помаранчевий рівень небезпеки 

В Україні найближчими днями існує імовірність сходження селевих потоків, а також підтоплень. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, із 30 вересня по 2 жовтня на рiчках Закарпатської областi та 1-3 жовтня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 метри, без негативних наслiдкiв. 

В «Укргідометцентрі» попередили, що 1-2 жовтня в мiсцях проходження сильних дощiв у Закарпатській області очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрімке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах. 

«У гiрських районах iснує загроза формування невеликих селевих потоків (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)», – попередили синоптики. 

Нагадаємо, погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптика, температурний фон у жовтні прогнозується в межах норми, місцями вище за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9 °С, у південній частині +10…+11 °С.

Також синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.

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Теги: прогноз погоди повінь Укргідрометцентр

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