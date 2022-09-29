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В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
Прогноз погоди на 29 вересня
фото ілюстративне

У столиці прогнозуються дощі

У четвер, 29 вересня, в Україні прогнозується тепла погода. Хоча у більшості областей і очікуються дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Сонячна погода в Україні 29 вересня буде на Сході та в Центрі. Натомість у південних регіонах можливі опади, хоча погода обіцяє бути теплою.

У південних областях температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів, а у центральних областях передбачається 19-21 градус вище нуля.

У північних та західних областях повітря буде свіжішим – +15...+18 градусів.

У Києві прогнозуються дощі. Температура повітря вночі +9, вдень +18 градусів. 

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

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Теги: прогноз погоди повітря дощ

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