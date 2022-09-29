В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
У столиці прогнозуються дощі
У четвер, 29 вересня, в Україні прогнозується тепла погода. Хоча у більшості областей і очікуються дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Сонячна погода в Україні 29 вересня буде на Сході та в Центрі. Натомість у південних регіонах можливі опади, хоча погода обіцяє бути теплою.
У південних областях температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів, а у центральних областях передбачається 19-21 градус вище нуля.
У північних та західних областях повітря буде свіжішим – +15...+18 градусів.
У Києві прогнозуються дощі. Температура повітря вночі +9, вдень +18 градусів.
Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.
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