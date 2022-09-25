Зима буде важкою. Зеленський сказав, до чого готуватися Україні та світові

Президент України попередив, що зима, яка наближається, буде вкрай складною

Найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережу країни. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

Президент нагадав, що Росія створила енергетичну кризу у Європі ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, що якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони (росіяни – «Главком») блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос, політичний хаос і голод. Вони хочуть викликати голод. І ось чому – і тому нестабільність у деяких країнах. Друга криза, яку створила Росія, – енергетична. Вони створили її перед повномасштабним вторгненням. Світ не має права слухати неправдиві наративи Росії. Мовляв, через війну та санкції подорожчають енергоносії. Це неправда. Пам’ятайте, до повномасштабного вторгнення Росія це вже робила. Росія це зробила, і ціни на енергоносії були завищені», – сказав він.

Зеленський також нагадав, що Росія атакувала атомну електростанцію в Україні. За словами президента, наразі відключено шість блоків із 15 атомних енергоблоків, які є в України, однак він наголосив, що електроенергії в країні вистачає.

Президент також припустив, що Росія продовжуватиме атаки проти енергооб’єктів України.

«Так, звичайно, зима буде дуже важкою. 11 вересня. Вони спеціально це зробили, ви знаєте, який це символічний, трагічний символ. 11 вересня, а саме в цей день, вони атакували нашу електроінфраструктуру. Вони залишили без світла 1,5 млн людей, розумієте? Вся інфраструктура взаємопов’язана: насоси, системи контролю води. Тому вони створили цю кризу. Ми це виправили. Ми так важко працювали протягом трьох тижнів і все виправили.

Тим не менш, ви бачите, що вони роблять. Тож холодною зимою, звісно, вони будуть стріляти ракетами, і цілитимуть по нашій електромережі. Це виклик, але ми його не боїмося. Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни – «Главком») не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки та Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5. Внаслідок цих ударів шість областей частково залишились без світла.

Після ударів по енергомережі України, вчинених напередодні рашистами, президент України Володимир Зеленський звернувся до окупантів. Зокрема, він наголосив, що навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти.