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    Суспільство

    Україну чекає спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня

    2 червня на українців чекає спекотна погода із дощами та грозами - Україну чекає спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня
    2 червня на українців чекає спекотна погода із дощами та грозами
    фото з відкритих джерел

    Погода буде мінливо хмарною

    У четвер, 2 червня, в Україні буде доволі спекотно та ітмуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 2 червня вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі (в західних областях помірні) короткочасні дощі, місцями грози.

    У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°.

    У Києві 2 червня вночі буде без опадів, вдень ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

    До слова, у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

    Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна вітер окупація дощ #stoprussia
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    Україну чекає спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня