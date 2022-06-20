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    Суспільство

    Україну накриє спека: прогноз погоди на 20 червня

    У більшості регіонів повітря прогріється до +33&deg;C - Україну накриє спека: прогноз погоди на 20 червня
    У більшості регіонів повітря прогріється до +33°C
    фото: glavcom.ua

    Опадів синоптики не обіцяють

    У понеділок, 20 червня, в Україну прийде екстремальна спека. За прогнозами синоптиків, дощів не очікується. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень втримається на рівні +29+33.

    Вітер переважатиме південно-західний, 3-8 м/с.

    Погода у регіонах:

    • у західних областях вдень буде від +31°C до +33°C, вночі +16°C...+18°C;
    • на півночі країни вдень температура повітря складе від +31°C до +33°C, вночі +17°C...+19°C;
    • у східній частині України вдень очікується від +29 °C до +31°C, вночі від +14°C до +16°C;
    • на півдні країни вдень буде від +29°C до +31°C, вночі +15°C...+17°C;
    • у центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +31°C...+33°C, вночі +15°C...+17°C.

    У Києві весь день обіцяє бути ясним та без опадів. Температура повітря вдень сягне +34°C, вночі до +20°C.

    20 червня в Україні через спеку переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Рівненська область.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

    До слова, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.

    Теги: прогноз погоди спека Україна повітря вітер літо
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    Україну накриє спека: прогноз погоди на 20 червня