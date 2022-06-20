Україну накриє спека: прогноз погоди на 20 червня

Опадів синоптики не обіцяють

У понеділок, 20 червня, в Україну прийде екстремальна спека. За прогнозами синоптиків, дощів не очікується. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень втримається на рівні +29+33.

Вітер переважатиме південно-західний, 3-8 м/с.

Погода у регіонах:

у західних областях вдень буде від +31°C до +33°C, вночі +16°C...+18°C;

на півночі країни вдень температура повітря складе від +31°C до +33°C, вночі +17°C...+19°C;

у східній частині України вдень очікується від +29 °C до +31°C, вночі від +14°C до +16°C;

на півдні країни вдень буде від +29°C до +31°C, вночі +15°C...+17°C;

у центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +31°C...+33°C, вночі +15°C...+17°C.

У Києві весь день обіцяє бути ясним та без опадів. Температура повітря вдень сягне +34°C, вночі до +20°C.

20 червня в Україні через спеку переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Рівненська область.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

До слова, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.