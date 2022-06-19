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    Культура

    Вакарчук вперше показав фото зі своїм однорічним сином

    Скоро Вакарчук стане татом вдруге - Вакарчук вперше показав фото зі своїм однорічним сином

    Скоро Вакарчук стане татом вдруге

    Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

    Сьогодні маленький син співака святкує день народження

    Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав перше фото зі своїм однорічним сином Іваном. Фото Вакарчук опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    Зазначимо, що сьогодні, 19 червня, маленький син співака святкує день народження. Івану виповнюється один рік. З цієї нагоди артист показав перше фото зі своїм сином.

    На знімку Іванко крихітною ручкою тримає свого татуся за пальчик.

    «Святкувати перший рік сина в день батька – особливий подарунок долі!» – зазначив Вакарчук.

    фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

    фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

    Зазначимо, про те, що Святослава народився син, стало відомо у серпні минулого року. Хто народив йому сина, виконавець не розповідає. Утім, журналісти розшукали маму Івана. Первістка Вакарчуку народила продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

    До речі, нещодавно стало відомо, що виконавець вдруге стане батьком. Євгенія знову при надії.

    У червні минулого року Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    Теги: діти Святослав Вакарчук Океан Ельзи Україна артист Instagram
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    Вакарчук вперше показав фото зі своїм однорічним сином