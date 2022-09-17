Україну накриють дощі: якою буде погода 17 вересня

У столиці денна температура повітря сягатиме +18 градусів

У суботу, 17 вересня, у більшості областей України очікуються дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Опадів не прогнозується лише у Рівненській, Волинській та Львівській областях.

У західних областях 17 вересня очікується 14-18 градусів із позначкою плюс. У південних регіонах у суботу буде по-літньому тепло – до +28 градусів. Також тепло буде й у східних регіонах країни – до +24 градусів.

На півночі та в центрі країни температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +18 градусів.

У столиці денна температура повітря сягатиме +18 градусів. Синоптики також прогнозують у Києві дощі.