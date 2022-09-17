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17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 17 вересня
фото ілюстративне

В Україні – День працівників лісу

У суботу, 17 вересня, відзначається Всесвітній день безпеки пацієнтів та Всесвітній день прибирання.

Також в цей день в Україні – День працівників лісу, День рятівника та Всенародний День Батька, День винахідника і раціоналізатора України

Всесвітній день безпеки пацієнтів

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17 вересня проводиться Всесвітній день безпеки пацієнтів. Ці вересневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Всесвітній день безпеки пацієнтів – один із глобальних днів ВООЗ, присвячених громадській охороні здоров'я. Він був заснований 2019 року на сімдесят другій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я шляхом ухвалення резолюції WHA72.6 – «Глобальні дії щодо забезпечення безпеки пацієнтів».

Його цілями є підвищення обізнаності та залученості громадськості, поглиблення глобального розуміння і робота з досягнення глобальної солідарності та дій держав-членів щодо підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів.

День винахідника і раціоналізатора України

17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Щорічно, в третю суботу вересня в Україні відзначають професійне свято – День винахідника і раціоналізатора, відповідно до Указу Президента № 443/94 від 16 серпня 1994 року.

Винахідницьку та раціоналізаторську діяльність регулює Український інститут промислової власності – Укрпатент. На сьогодні Укрпатентом було зареєстровано більш ніж 100 тис. патентів на винаходи, а також понад 10 тис. патентів на корисні моделі.

Україна має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня – літаки із сімейства «Анів», ядерні технології Адаменка, технології стимулювання росту рослин в сільському господарстві Пономаренка, медичні винаходи – спосіб боротьби з раком Завірюхи і лікування судин людини неоперабельним методом Бурого і т. д.

День працівників цивільного захисту України (День рятівника)

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У підписаному 27.08.04 Президентом України Указі № 1010/2004 «Про день працівників цивільного захисту», відзначено значний внесок пожежників і аварійно-рятувальних формувань і служб у справі захисту населення і територій від наслідків на

дзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Надалі, згідно з указом Президента України № 830 від 12 вересня 2008 року цей День став мати назву «День рятівника».

Завдання, які стоять перед національними службами цивільної оборони більшості країн світу, пов’язані сьогодні переважно з проблемами мирного часу, що дозволяє говорити саме про цивільний захист населення, а не про цивільну оборону.

Яке церковне свято

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У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського.

Владика Іоасаф – полтавець, син бунчужного Війська Запорозького козака Андрія Горленка.

Майбутній святитель народився в сім’ї Андрія і Марії Горленків у той час, коли в місцевому храмі йшла Божественна літургія, і був названий на честь святого Іоакима – батька Пресвятої Богородиці.

Батьки мріяли забезпечити своєму первістку чудову освіту й блискуче майбутнє, але Господь сповістив Свою святу волю про майбутнє хлопчика.

Якось теплого літнього вечора Андрій Горленко сидів на ґанку і милувався красою заходу. В останніх променях сонця він побачив за горизонтом на повітрі Божу Матір з Ангелом, і свого Іоакима біля її ніг. Хлопчик ревно молився до Пречистої. До здивованого отця донеслася тиха мова Богородиці: «Тяжіє Мені молитва твоя», і в цей момент Ангел одягнув дитину в архієрейську мантію.

На восьмому році життя майбутній святитель став студентом Київської Могилянської Академії – на той час – єдиного оплоту Православ’я на Русі. Уже на 11-му році свого життя Іоаким Горленко прийняв рішення стати монахом.

Улітку 1748 року, після кончини архієрея, архімандрит Іоасаф був висвячений на єпископа Бєлгородського і Обоянського. Харківська губернія, в яку входив на той час і Білгород, відрізнялася крайньою бідністю населення.

Іоасаф спочив 10 грудня 1754 року. Два з половиною місяці після блаженної кончини його тіло у відкритій труні стояло в Свято-Троїцькому соборі, не віддаючись будь-яким змінам або тлінню – преосвященний Іоанн Козлович, призначений Святішим Синодом для здійснення поховання, був затриманий паводком у дорозі. Лише 28 лютого 1755 відбулося поховання святителя. Через два роки були знайдені його нетлінні мощі. Тлін не торкнувся навіть убрання владики, пошкодивши лише частину п’яти на одній нозі.

Народні прикмети:

  • Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною.
  • Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит.
  • Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа.
  • Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна у цей день лаятися;
  • Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
  • Не можна нині давати гроші у борг;
  • Не слід у цей день сваритися з сусідами.

Іменини

У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.

Теги: свято технології

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