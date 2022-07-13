Україну накриють дощі: прогноз погоди на 13 липня

13 липня погода в Україні буде по-літньому прохолодною

Погода в Україні у середу, 13 липня, буде теплою та з великою кількістю опадів в окремих регіонах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують дощі практично по всій території України, крім Півдня та Сходу.

Однак і там буде хмарно і не надто спекотно – +25...+27 градусів. В інших регіонах буде значно прохолодніше.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17...+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше – до +23...+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3...+7, вдень +5...+11 градусів.

У північних областях 13 липня будуть помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16…+22 градуси. У центральній частині – спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20...+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

У східних областях пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25...+28 градусів. У південній частині України більша частина доби 13 липня буде з сухою погодою, лише ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25...+28 градусів.

«Найближча синоптична перспектива – вже у четвер, 14 липня, дощі припинятимуться, сонечко переможе»,

– додала Наталка Діденко.

13 липня у Києві близькість циклону спровокує дощі. Південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Похолодає до +16...+19 градусів.