Олімпіада-2024: Білорусь і Росія опинилися на порозі відсторонення

РФ і Білорусь ризикують пропустити Олімпіаду-2024, адже не можуть брати участь у кваліфікації

Колишній віцепрезидент МОК Крейг Ріді зауважив, що російські та білоруські спортсмени ризикують пропустити Олімпіаду в Парижі через війну в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із РФ і Білорусі поїхати на Ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на Олімпіаду.

«Боюся, що потрібно буде прийняти рішення щодо того, що станеться з кожною з цих двох країн. І я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні кваліфікуватися. Однак проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпіади починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями та МОК. На перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім тих трьох видів спорту, де їх не забанили (велоспорт, дзюдо та теніс – прим.). І чи зможуть вони пройти кваліфікацію у цих трьох видах? Я не впевнений», – сказав колишній віцепрезидент МОК Крейг Ріді.

У Росії вже почалася істерика після такої заяви представника МОК.

«10 разів не карають, у нас і так уже немає жодних змагань. Що вони від нас хочуть? Вони не країну хочуть покарати, а конкретних обдарованих людей, які присвятили цьому все своє життя. Це дуже жорстоко та несправедливо», – цитує пропагандистське агентство ТАСС заслужену тренерку СРСР з фігурного катання Тетяну Тарасову.

Наступні літні Олімпійські ігри заплановані на липень-серпень 2024 року. Господарем змагань Париж обрали ще в 2017-му на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лімі.