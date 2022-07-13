Таємне опитування Кремля: 30% росіян виступають за припинення війни проти України

Лише 30% росіян виступають за негайне припинення війни проти України

Водночас старші громадяни Росії підтримують звірства окупаційної армії

Наприкінці червня на замовлення адміністрації президента Росії Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів закрите опитування населення про їхнє ставлення до війни проти України, яку в Росії публічно називають «спецоперацією». Про це з посиланням на низку джерел повідомила «Медуза».

Соціологи ставили росіянам таке запитання: «Одні кажуть, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз зупиняти не варто. Яка думка вам ближча – перша чи друга?»

Співрозмовники видання стверджують, що війну в Україні підтримує 57%, вони вважають, що бойові дії треба продовжувати.

Думку, що війну варто зупинити, поділяє 30% респондентів. Решта 13% опитаних вагалися з відповіддю.

За даними «Медузи», у росіян старшого віку фіксують велику підтримку війни проти України: у категорії «60 років плюс» таких 72%, а серед громадян віком від 18 до 24 років – лише 19%.

Видання зазначає, що опитування засвідчило вищу підтримку бойових дій в Україні серед жителів міст-мільйонників (окрім Москви та Санкт-Петербурга) – 62%.

Скільки людей узяло участь в опитуванні ВЦВГД, «Медуза« не зазначила.

За офіційними даними оприлюдненого в червні в РФ опитування, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну рейтинг Путіна зріс на 12%. Сьогодні вісім із десяти росіян, 83%, схвалюють діяльність кремлівського диктатора.

У квітні в Кремлі повідомляли, що війну проти України підтримують 80% росіян.