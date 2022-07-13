Американська компанія допоможе побудувати два реактори на Хмельницькій АЕС

США та Україна підписали контракт на будівництво двох блоків на Хмельницькій АЕС

Westinghouse також надасть обладнання для установок AP1000 в Україні

Американська Westinghouse Electric Company підписала контракт з українським «Енергоатомом» на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні. Про це йдеться у заяві американської компанії.

Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО «Енергоатому» для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.

У вересні 2021 року «Енергоатом» та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

«Енергоатом» є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

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