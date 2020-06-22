Україну накриють дощі з грозами і градом: прогноз погоди на 22 червня
Зливи найбільше зачеплять Захід України
Погода в Україні у понеділок, 22 червня, буде дощовою і з грозами, які пройдуть всією територією країни.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ, грози, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+29 градусів.
У Карпатах значні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +16...+21 градус.
На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, грози, місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, вночі і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+21 градус, вдень +22...+28 градусів.
На сході України мінлива хмарність, вночі і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +24...+30 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.
У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Грози, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.
22 червня у столиці очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозами, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.