Фахівці розповіли, коли варто очікувати найнижчих цін на полуницю



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Сподіватися на привізну полуницю не варто

У минулому році був неврожай ягоди, а в цьому її менше ще в три рази

Перша літня ягода – полуниця – в цьому році піднесла неприємний сюрприз. Вже друга половина червня, зазвичай в цей час самий розпал полуничного сезону. Але ціни на ягоду досі не падають. Фахівці розповіли, коли варто очікувати найнижчих цін, скільки вона може коштувати на нижньому піку.

Останніми роками полуничний сезон по-справжньому починається приблизно в середині травня. Перша вітчизняна полуниця з’являється у продажу, звичайно, набагато раніше, а з другої половини травня ціни на неї починають стрімко падати, і продавати полуницю починають всюди: в супермаркетах, на ринках, на вуличних лотках і т.д.

У цьому році ситуація нетипова. По-перше, полуниця з’явилася в масовому продажі набагато пізніше звичайного. Якщо рік тому перша ягода продавалася вже в квітні, то в цьому році – навіть не з початку травня. По-друге, раніше до літа ціни зазвичай падали вчетверо, а то й більше разів. В цьому ж році різкого падіння поки не спостерігається. Можна сказати, ціни тільки трохи знизилися.

За даними порталу Shuvar-info, в 2019 році перша полуниця продавалася за оптовою ціною 120 грн/кг. Однак вже до початку травня ціна впала до 90 грн/кг, а до середини травня – до 22-34 грн. У цьому ж році, стартувавши з тих же 120 грн/кг на початку травня, до середини місяця полуниця продавалася навіть на оптових ринках ще по 100-110 грн/кг. І тільки до 20-х чисел подешевшала до 70 грн в опті. А в роздрібній торгівлі її можна було купити по 75-85 грн за кілограм.

Минув місяць, але ціни залишилися практично незмінними. У столичних супермаркетах і сьогодні полуниця продається по 80-89 грн. На ринках і лотках в кілька погожих днів полуниця дешевшала приблизно до 65 грн, але потім ціни знову злітали до 80 грн і вище. Тоді як в минулому році в розпал сезону полуницю можна було купити по 30-40 грн. Навіть в південних регіонах країни цьогоріч роздрібні ціни практично не опускаються нижче 60 грн за кілограм.

«У цьому році взагалі дуже мало ягід, як для червня. У рази менше, ніж в попередні роки. 2019-й вважався неврожайним, але в цей час полуниця вже була в опті 28-35 грн за кілограм. В цьому ж році на ринку полуниці втричі менше, ніж в минулому. І нижче 50 грн ціна ще в цьому році не опускалася. Хоча в попередні роки в середині червня ми вже мали ціновий мінімум по полуниці», – говорить керівник департаменту аналітики ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

За її словами, причина дефіциту полуниці – погодні умови. Практично весь травень був холодним, із заморозками, в червні потеплішало, але часто йдуть дощі.

«Виробники практично втратили врожай ранньої полуниці. А зараз у них проблеми із середніми сортами, бо було холодно, зараз йдуть дощі. Коли погода сонячна, ціна на полуницю падає. А коли дощ, її відразу припиняють збирати, пропозиція падає і ціни зростають», – розповідає Тетяна Гетьман.

Чи варто ще чекати падіння цін? Не так давно кліматолог в інтерв’ю «Сьогодні» висловила думку, що літо в цьому році буде прохолодним і дощовим. Не найкраща погода для полуниці.

«Сезон в цьому році затримується приблизно на півтора тижні. Ціновий мінімум повинен бути десь в двадцятих числах, приблизно 20-25 червня. Але чи опустяться ціни, я не можу сказати. Все буде залежати від погоди. Наприклад, на цьому тижні у нас вже навіть була ціна 50 грн, а потім вона знову піднялася до 75-85 грн за кілограм – буквально через пару днів після того, як пройшов дощ. Напевно, в цьому році ціни взагалі будуть рекордно високими», – каже Тетяна Гетьман.

Сподіватися на привізну полуницю теж не варто. У травні вона ще була на прилавках, але зараз її вже не імпортують в Україну – немає сенсу. Ціни на привізну полуницю були б ще вищими, ніж на українську.

Тобто в українців фактично є три варіанти: купувати і консервувати дорогу полуницю, відмовитися від заготовок на зиму або ризикнути і почекати: а раптом погода налагодиться і ціни все-таки трохи впадуть.

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Джерело: Сегодня