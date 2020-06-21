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    Суспільство

    Потужні грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 21 червня

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    В Україні очікуються грозові дощі та спека до +32 - Потужні грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 21 червня
    В Україні очікуються грозові дощі та спека до +32

    У Києві синоптики також прогнозують дощ з грозою

    У неділю, 21 червня, на всій території України пройдуть сильні грозові дощі. Максимальна температура повітря вдень +32 градуси.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході країни очікуються дощі з грозами, денна температура повітря у регіоні +23...+26. У східних областях повітря прогріється до +32 градусів.

    У центральному регіоні пройдуть сильні грозові дощі. Температура повітря вдень 27-30 градусів вище нуля.

    На півдні країни також очікуються опади у вигляді дощів з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть 23-27 градусів тепла.

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    У північних областях синоптики також прогнозують сильні грозові дощі, температура повітря вдень 28-30 градусів вище нуля.

    У Києві в цей день пройдуть дощі з грозами, а температура повітря підніметься до +30 градусів.

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