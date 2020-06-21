Потужні грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 21 червня
У Києві синоптики також прогнозують дощ з грозою
У неділю, 21 червня, на всій території України пройдуть сильні грозові дощі. Максимальна температура повітря вдень +32 градуси.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході країни очікуються дощі з грозами, денна температура повітря у регіоні +23...+26. У східних областях повітря прогріється до +32 градусів.
У центральному регіоні пройдуть сильні грозові дощі. Температура повітря вдень 27-30 градусів вище нуля.
На півдні країни також очікуються опади у вигляді дощів з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть 23-27 градусів тепла.
У північних областях синоптики також прогнозують сильні грозові дощі, температура повітря вдень 28-30 градусів вище нуля.
У Києві в цей день пройдуть дощі з грозами, а температура повітря підніметься до +30 градусів.