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    Події в Україні

    Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 89 населених пунктів у п’яти областях

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    Всього до відновлюваних робіт залучалось 39 осіб та 14 одиниць техніки - Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 89 населених пунктів у п’яти областях
    Всього до відновлюваних робіт залучалось 39 осіб та 14 одиниць техніки

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    Станом на 7:00 21 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 89 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 30, Волинська – 27, Чернігівська – 18, Чернівецька – 7 та Сумська – 7. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    20 червня на території 5 областей (Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося замулення 10 приватних подвір’їв, підтоплено 23 підвальних приміщення, 13 криниць, 11 дворогосподарств та 1 гараж, частково пошкоджено дахи 2 будівель, в Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошино та Кохан-Перехресне) сталися два зсуви ґрунту.

    Жертв та постраждалих немає.

    Підрозділами ДСНС відкачано 1 тис 613 м3 води. Всього до робіт залучалось 39 осіб та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 людини особового складу та 10 одиниць техніки.

    Нагадаємо, станом на 7:00 суботи внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

    Як повідомлялося, 21-23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р.Вишня (басейн Сяну) та притоках Дністра у Тернопільській і Хмельницькій обл., продовжаться підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Прута та Дністра – до 2,0 м над поточними відмітками. При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку.

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