Україну засипле снігом: синоптики дали несподіваний прогноз на початок тижня

Найближчими днями негода збережеться

Попри те, що пройшла вже майже половина березня, Україну засипає снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 15 березня, по всій Україні днем прогнозується плюсова температура – від +4 до +12. Найтепліше буде на півдні країни. Вночі очікується від -3 до +3 градусів. На заході країни, а також у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях будуть опади – сніг, мокрий сніг, дощ. На решті території країни – сухо, хмарно з проясненнями.

На наступний день, 16 березня, стане трохи прохолодніше – від +2 до +9 вдень і від -1 до +3 вночі. Сніг з дощем припиниться в більшості західних областей, але охопить деякі центральні, північні і південні області.

У середу, 17 березня, абсолютно на всій території України прогнозуються опади. Вдень очікується від +3 до +7 градусів, вночі похолодає – від 0 до +5 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні 14 березня буде з опадами, штормовим вітром і нічними заморозками. Місцями і вдень температура повітря триматиметься не вище 5 градусів. При цьому на заході та півдні країни вже по-весняному тепло.

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