Україну засипле снігом: синоптики дали несподіваний прогноз на початок тижня
На тижні Україну засипле снігом
Найближчими днями негода збережеться
Попри те, що пройшла вже майже половина березня, Україну засипає снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у понеділок, 15 березня, по всій Україні днем прогнозується плюсова температура – від +4 до +12. Найтепліше буде на півдні країни. Вночі очікується від -3 до +3 градусів. На заході країни, а також у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях будуть опади – сніг, мокрий сніг, дощ. На решті території країни – сухо, хмарно з проясненнями.
На наступний день, 16 березня, стане трохи прохолодніше – від +2 до +9 вдень і від -1 до +3 вночі. Сніг з дощем припиниться в більшості західних областей, але охопить деякі центральні, північні і південні області.
У середу, 17 березня, абсолютно на всій території України прогнозуються опади. Вдень очікується від +3 до +7 градусів, вночі похолодає – від 0 до +5 градусів.
Нагадаємо, погода в Україні 14 березня буде з опадами, штормовим вітром і нічними заморозками. Місцями і вдень температура повітря триматиметься не вище 5 градусів. При цьому на заході та півдні країни вже по-весняному тепло.