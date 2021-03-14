14 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цієї неділі всі віруючі просять один в одного пробачення
В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця. Православні віряни святкують Прощену неділю, в народі відзначається свято Євдокії Свистухи.
День добровольця
14 березня - День українського добровольця Фото з сайту Укрінформ 14 березня відзначається День українського добровольця. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
Ця дата обрана не випадково: саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.
Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на першому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати свою державу. Добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам.
Прощена неділя
Прощена неділя – останній день Масляної та останній день перед Великим постом, коли дозволяється їсти скоромну їжу. В день Світлого Воскресіння Христового всі віряни просять один в одного вибачення – щоб вступити в пост з доброю душею і з чистим серцем зустріти Великдень.
Цієї неділі всі віруючі просять один в одного пробачення.
Цієї неділі ввечері здійснюється вечірня і після неї повечір'я, в кінці якого буде Чин прощення: настоятель читає молитву, а потім просить вибачення, то ж саме роблять парафіяни.
Євдокія Свистуха
Свята Євдокія Іліопольська, пам'ять якої відзначається в цей день, – ранньохристиянська мучениця. Своє прізвисько «Свистуха» свята отримала тому, що в цей день завжди дули й свистіли вітри.
За старим стилем день Євдокії припадав на 1 березня – на початок весни, тому свято заведено зустрічати урочисто і з веселощами. В цей день також наступала пора замислюватися про майбутній урожай і пошук працівників.
Називався цей день також Євдокія Плющиха, бо навесні лід і сніг «плющить», роздирає на шматки. Вважалося, що отримана зі снігу в цей день тала вода має особливу цілющу силу.
Що не можна робити
Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
Не можна йти до закінчення служби з храму.
Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.
Народні прикмети та традиції
- Авдотья красна, і весна красна.
- Яка Євдокія, таке і літо.
- На Плющиху погоже – все літо гоже.
- Капель з дахів – до теплого літа.
- На Авдотью ясно – рік прекрасний, похмуро – до поганого року.
- Якщо Євдокія сніг розплющила, весна буде рання.
- Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.
- Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.
- Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.
- Ясна погода – до врожаю пшениці.
- Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.
- Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.
- Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.
- Калюжі у порога – бджолярі в меду купатися будуть.
- Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.
- Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
- Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.
- Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.
- Немає в березні води – немає в травні трави.
Іменини
У неділю, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна.