14 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цієї неділі всі віруючі просять один в одного пробачення

В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця. Православні віряни святкують Прощену неділю, в народі відзначається свято Євдокії Свистухи.

День добровольця

14 березня - День українського добровольця Фото з сайту Укрінформ 14 березня відзначається День українського добровольця. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Ця дата обрана не випадково: саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.

Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на першому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати свою державу. Добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам.

Прощена неділя

Прощена неділя – останній день Масляної та останній день перед Великим постом, коли дозволяється їсти скоромну їжу. В день Світлого Воскресіння Христового всі віряни просять один в одного вибачення – щоб вступити в пост з доброю душею і з чистим серцем зустріти Великдень.

Цієї неділі всі віруючі просять один в одного пробачення.

Цієї неділі ввечері здійснюється вечірня і після неї повечір'я, в кінці якого буде Чин прощення: настоятель читає молитву, а потім просить вибачення, то ж саме роблять парафіяни.

Євдокія Свистуха

Свята Євдокія Іліопольська, пам'ять якої відзначається в цей день, – ранньохристиянська мучениця. Своє прізвисько «Свистуха» свята отримала тому, що в цей день завжди дули й свистіли вітри.

За старим стилем день Євдокії припадав на 1 березня – на початок весни, тому свято заведено зустрічати урочисто і з веселощами. В цей день також наступала пора замислюватися про майбутній урожай і пошук працівників.

Називався цей день також Євдокія Плющиха, бо навесні лід і сніг «плющить», роздирає на шматки. Вважалося, що отримана зі снігу в цей день тала вода має особливу цілющу силу.

Що не можна робити

Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.

Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.

Не можна йти до закінчення служби з храму.

Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.

У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.

Народні прикмети та традиції

Авдотья красна, і весна красна.

Яка Євдокія, таке і літо.

На Плющиху погоже – все літо гоже.

Капель з дахів – до теплого літа.

На Авдотью ясно – рік прекрасний, похмуро – до поганого року.

Якщо Євдокія сніг розплющила, весна буде рання.

Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.

Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.

Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.

Ясна погода – до врожаю пшениці.

Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.

Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.

Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.

Калюжі у порога – бджолярі в меду купатися будуть.

Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.

Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.

Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.

Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.

Немає в березні води – немає в травні трави.

Іменини

У неділю, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна.