«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла

Tкономія допоможе знизити навантаження на електромережі

«Укренерго» вводить тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Про це інформує пресслужба «Укренерго».

«Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», – йдеться у повідомленні.

Така економія допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Як повідомлялося, у Київській області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 8:38 вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком.

Нагадаємо, 22 жовтня зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах.

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