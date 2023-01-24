«Укренерго» скасувало день без відключень світла на Черкащині

24 січня у Черкаській області планувалося не відключати світло, щоб виміряти погодинне електричне навантаження

В Черкаській області скасували запланований на 24 січня день без відключень електроенергії. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.



За розпорядженням «Укренерго» через дефіцит потужності перенесли день для вимірювання споживання електроенергії, в який планувалося не вимикати світло. Тому в цей день по області діятимуть червоні графіки відключень.

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«Якщо будемо вкладатися в ліміти потужності, то проміжки з електроенергією триватимуть довше впродовж всієї доби. Уночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується», – написав Табурець.

Про нову дату дня без відключень буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, що 24 січня у Черкаській області планувалося не відключати світло, щоб виміряти погодинне електричне навантаження.