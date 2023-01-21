За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК
Ситуація в енергосистемі залишається складною
За 20 січня фахівці ДТЕК повернули світло в 22 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, повідомили в компанії.
Знову зі світлом понад 15 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.
Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5 тисяч родин у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 19-20 січня. Наразі електропостачання у постраждалих районах повністю відновлено.
Крім того вдалося повернути електрику жителям 18 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Донеччині. Знову зі світлом понад 10 тисяч родин.
Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.
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