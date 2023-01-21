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За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК
Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ
фото: ДТЕК

Ситуація в енергосистемі залишається складною

За 20 січня фахівці ДТЕК повернули світло в 22 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, повідомили в компанії.

Знову зі світлом понад 15 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5 тисяч родин у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 19-20 січня. Наразі електропостачання у постраждалих районах повністю відновлено.

Крім того вдалося повернути електрику жителям 18 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Донеччині. Знову зі світлом понад 10 тисяч родин.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

 

Теги: росія Донеччина електроенергія ремонт ДТЕК Дніпропетровщина

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