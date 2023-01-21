За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК

Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ

Ситуація в енергосистемі залишається складною

За 20 січня фахівці ДТЕК повернули світло в 22 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, повідомили в компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Знову зі світлом понад 15 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 5 тисяч родин у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 19-20 січня. Наразі електропостачання у постраждалих районах повністю відновлено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того вдалося повернути електрику жителям 18 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Донеччині. Знову зі світлом понад 10 тисяч родин.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.