На Черкащині сьогодні не планують відключати світло: названо причину

24 січня по Черкаській області проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження

У вівторок, 24 січня, у Черкаській області не відключатимуть світло, оскільки у регіоні планують виміряти погодинне електричне навантаження. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

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«24 січня з 00:00 до 24:00 (всю добу) по Черкаській області відключень електроенергії не планується. Це пов'язано з режимними вимірами погодинного активного електричного навантаження. Їх будуть проводити за розпорядженням Міністерства енергетики України в усіх областях», – розповів голова ОВА.

Він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу у кожному регіоні країни. Інформація стане основою для перегляду лімітів споживання у кожній області.

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«У разі нестабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни або загрози ракетного обстрілу можуть бути застосовані аварійні відключення», – додав Табурець.

Також день без відключень світла 24 січня планували і в Івано-Франківській області, але його перенесли через дефіцит потужності в енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом.